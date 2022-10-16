صندوق النقد الدولي يتوقّع نمو اقتصاد المملكة بما يفوق 7.6% هذا العام

وتابع، جاء ذلك نتيجة عوامل عدة، منها: الإجراءات التي اتخذت في عامي 2020 و2021؛ لحماية الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن توسع القطاع غير النفطي وتوجهه نحو قطاعات جديدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنتاج الذي عزّز خلال العامين الماضيين من زخم تحسن اقتصاد المملكةـ وفق ما نقلته "العربية".