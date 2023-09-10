46 مئوية بـ3 مناطق والأمطار هنا.. "أجواء 24 ساعة مقبلة" يبرزها "الأرصاد"

رصد المركز الوطني للأرصاد، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الأحد ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وتَوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية.
وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 46 مئوية بكل من الصمان والأحساء ورفحاء؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 12 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة مع أبها والباحة والطائف وينبع 90%.