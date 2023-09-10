46 مئوية بـ3 مناطق والأمطار هنا.. "أجواء 24 ساعة مقبلة" يبرزها "الأرصاد"

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.