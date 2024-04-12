قلوة.. إعداد أكبر خبزة بوزن 38 كلجم وتكفي 200 شخص

بحضور محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري، ورؤساء الجهات الحكومية، قدم الشيف المهندس حسن أحمد، الخبزة المقناة والمعروفة بخبزة النار بوزن 38 كجم وطول 2,5 متر وعرض نص متر، وتكفي قرابة 200 شخص، وهي ما اشتهرت به منطقة الباحة دون غيرها من مناطق المملكة.
واستخدم في إعدادها البر من (إنتاج مزرعة في تهامة)، وبحسب ما ذكره الشيف المهندس لـ"سبق"، فإنها أول مرة يزرع فيها البر في تهامة.
واستغرق إعدادها وتجهيزها 6 ساعات بدأب من المرحلة الأولى العجن، ثم التخمير الطبيعي، يليه التشكيل الأسطواني، وفردها داخل صينية مستطيلة، ثم فرد نهائي على القماش، يليه النقل إلى سطح الحجر الحراري.
وأوضح الشيف أنه تم الاشعال عليها لمدة ساعة ونصف الساعة واستهلكت 140 كيلوجرامًا من الحطب المستورد واستخدم فيها صينية مستطيلة سطح عمل (صاج) وصندوق بتصميم خاص لنقل الخبزة وعرضها وتقطيعها.