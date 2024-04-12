قلوة.. إعداد أكبر خبزة بوزن 38 كلجم وتكفي 200 شخص

بحضور محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري، ورؤساء الجهات الحكومية، قدم الشيف المهندس حسن أحمد، الخبزة المقناة والمعروفة بخبزة النار بوزن 38 كجم وطول 2,5 متر وعرض نص متر، وتكفي قرابة 200 شخص، وهي ما اشتهرت به منطقة الباحة دون غيرها من مناطق المملكة.