عبر تقنية VR.. "إثراء" تسلّط الضوء على أكثر من 30 ألف عنوان افتراضي

ويُبرز الجناح دور المركز في تمكين المواهب من خلال برنامجه "إثراء القراءة "أقرأ""؛ حيث يقدم مجموعة متنوعة من الإصدارات في الفن والثقافة والأدب، إضافة إلى مجلة "إثرائيات" الإلكترونية التي يصدرها المركز.