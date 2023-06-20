هيئة الطرق تبدأ تبريد طرق المشاعر المقدسة.. بواسطة مواد محلية الصنع

وبدأت الهيئة في استخدام الأرصفة الباردة، ولأول مرة، من عدة موادّ محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية على الأسطح في المشاعر المقدسة؛ حيث تقوم الطرق في النهار بامتصاص الحرارة التي تصل إلى 70 درجة مئوية.