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هيئة الطرق تبدأ تبريد طرق المشاعر المقدسة.. بواسطة مواد محلية الصنع
المشاعر المقدسة سجلت اليوم 43 درجة مئوية.. وتوقّعات بارتفاع درجات الحرارة غدًا
سجّلت المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، اليوم، 43 درجة مئوية؛ وفقًا للمركز الوطني للأرصاد، ويتوقع أن ترتفع درجة الحرارة، خاصة أن غدًا الأربعاء سيكون أول أيام الصيف فلكيًّا.
وحرصًا على راحة ضيوف الرحمن وللتخفيف من لهيب الحرارة؛ بدأت الهيئة العامة للطرق في تطبيق تجربة تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة.
وتم اختيار منطقة الجمرات بمشعر منى لتنفيذ التجربة بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وبدأت الهيئة في استخدام الأرصفة الباردة، ولأول مرة، من عدة موادّ محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية على الأسطح في المشاعر المقدسة؛ حيث تقوم الطرق في النهار بامتصاص الحرارة التي تصل إلى 70 درجة مئوية.