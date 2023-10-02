لتمكين الطاقات الشابة.. إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية بالتعاون مع جامعة جدة عن تقديم برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وذلك بدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، حيث يعد ضمن مبادراته في تنمية القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وأحد البرامج المدعومة بالكامل لتمكين الطاقات الشابة من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لاسيما الفرص التي تتوفر في القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد الذي يعد العصب الرئيس للتنمية الاقتصادية.