بيع 3 صقور بريطانية في الليلة السابعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

وبيعت الصقور الثلاثة بقيمة 164 ألف ريال، حيث جاءت بداية الليلة بالصقر الأول "فرخ مثلوث جير"، وبدأت المزايدة عليه بثلاثين ألف ريال وتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني "فرخ جير بيور" وتم بيعه بمبلغ 51 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث "فرخ مثلوث جير"، وأُرسي على مالكه الجديد بمبلغ 48 ألف ريال.