الرياض تحدّد 15 فبراير موعداً نهائياً لخط المترو رقم 7

ووفقاً لمجلة "ميد" المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية، شكّلت شركات المقاولات المحلية والعالمية فرقًا لتقديم العطاءات للمشروع، من بينها: ألستوم من فرنسا، وي بيلد من إيطاليا، إف سي سي من إسبانيا، وسيمنز من ألمانيا، إضافة إلى شركات سعودية وأمريكية وسويسرية وكورية وتركية.