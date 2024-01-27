الرياض تحدّد 15 فبراير موعداً نهائياً لخط المترو رقم 7

حدّدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض يوم 15 فبراير المقبل موعداً نهائياً، للشركات المهتمة بالتأهل لمناقصة تصميم وبناء المرحلة التالية من مشروع مترو الرياض.
ووفقاً لمجلة "ميد" المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية، شكّلت شركات المقاولات المحلية والعالمية فرقًا لتقديم العطاءات للمشروع، من بينها: ألستوم من فرنسا، وي بيلد من إيطاليا، إف سي سي من إسبانيا، وسيمنز من ألمانيا، إضافة إلى شركات سعودية وأمريكية وسويسرية وكورية وتركية.
وسيتم تنفيذ الخط رقم 7 على مرحلتين، وتمّت دعوة شركات محدّدة للتأهل المسبق للعمل في المرحلة الأولى من المشروع.
وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء خط مترو يربط بين مدينة القدية الترفيهية، وحدائق الملك عبدالله الدولية، ومتنزه الملك سلمان، ومدينة مسك، وبوابة الدرعية.
يبلغ طول الخط الإجمالي نحو 65 كيلومتراً، منها 47 كيلومتراً تحت الأرض، و19 كيلومتراً فوق الأرض، ويضم 19 محطة، بما في ذلك 14 محطة تحت الأرض.