التحسن الأكبر بهذا الموعد.. "الجهني": الكتلة الدافئة الرطبة تندفع والسحب تتوسع

قال الخبير المناخي، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني: إنه مع اندفاع وعودة الكتلة الدافئة الرطبة؛ نرى بداية انتشار وتوسع التكونات والسحب على طول المرتفعات الجبلية والمناطق الداخلية.
وأوضح "الجهني"، عبر حسابه على منصة "إكس": "من مساء الثلاثاء سنرى تحسنًا أكبر، بإذن الله تعالى".
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد تَوقع، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من أمس السبت وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.
ونبّه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل؛ وذلك على منطقة جازان، وتشمل: (بيش، الدرب، صبيا، أبو عريش، الطوال، صامطة، الحرث، أحد مسارحة، العارضة، فيفاء، الدائر، الريث، هروب، العيدابي، الخوبة).
وتشمل في منطقة عسير: (أبها، خميس مشيط، بيشة، النماص، تنومة، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة، طريب، تثليث)، ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد، القرى، العقيق)، ومنطقة مكة المكرمة: (الطائف، العرضيات، ميسان، أضم، الكامل) اعتبارًا من السبت وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.
وتتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة؛ مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل: (العاصمة الرياض، الدرعية، عفيف، الدوادمي، القويعية، الأفلاج، حوطة بني تميم، الحريق، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة، المزاحمية، رماح، مرات، حريملاء)؛ وذلك يوم غد؛ في حين تتأثر منطقة مكة المكرمة (تربة، رنية، المويه، الخرمة) ومنطقة المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع) بأمطار خفيفة اعتبارًا من أمس وحتى اليوم.
وأشار المركز إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق حتى منتصف الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عن ذلك بتقرير إلحاقي.