التحسن الأكبر بهذا الموعد.. "الجهني": الكتلة الدافئة الرطبة تندفع والسحب تتوسع

وتتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة؛ مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل: (العاصمة الرياض، الدرعية، عفيف، الدوادمي، القويعية، الأفلاج، حوطة بني تميم، الحريق، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة، المزاحمية، رماح، مرات، حريملاء)؛ وذلك يوم غد؛ في حين تتأثر منطقة مكة المكرمة (تربة، رنية، المويه، الخرمة) ومنطقة المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع) بأمطار خفيفة اعتبارًا من أمس وحتى اليوم.