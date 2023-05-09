حماية للأبرياء.. "التعاون الإسلامي" تدعو إلى رفع مستوى الوعي العالمي الإنساني

وناشدت الدول الأعضاء للاستفادة من هذا اليوم والقيام بنشاطات تسهم في تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقها من أجل حماية المدنيين؛ لاسيما الأطفال والنساء والعجزة واللاجئين والنازحين، داعية المجتمعات إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر، واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز وتطبيق القانون الإنساني الدولي الذي يعد الكثير من مبادئه من صميم القيم الإسلامية السمحة.