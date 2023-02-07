منها الموافقة على قرارات وتكليفات لمجلس الشؤون الاقتصادية.. مجلس الوزراء يُصدر 11 قرارًا

تاسعًا:

أن الإحياء المعتبر، الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 17/ 6/ 1436هـ، هو ما كان قبل صدور الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ، وذلك بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة سواء ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها إحرازًا كاملًا حسب ما تقرر شرعًا ونظامًا، على ألا يخل ذلك بما قضى به الأمران الملكيان رقم ( أ/ 218 ) وتاريخ 25/ 3/ 1441هـ، ورقم (56708) وتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.