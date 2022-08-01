متأثرة بمنخفض "المونسون".. هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات "جازان"

ولا يُستبعد أن تشمل فرص الأمطار الدمام وأجزاء واسعة من منطقة الرياض، بما في ذلك العاصمة، إضافة إلى القطاع الجنوبي الغربي من السعودية. وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا، وتتسبب بارتفاع منسوب المياه بالطرقات في بعض المناطق، إضافة إلى أنها تُسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح؛ قد تتسبب في تشكُّل عواصف ترابية محلية.