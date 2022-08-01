متأثرة بمنخفض "المونسون".. هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات "جازان"

تعرض عدد من محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية إلى أمطار غزيرة اليوم الاثنين؛ سال إثرها عدد من الأودية والشعاب. وتوقَّعت "الأرصاد" المزيد من الهطولات على المنطقة.
وتفصيلاً، توقَّع مختصون في قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية استمرار تأثير الحالة المناخية النادرة على السعودية خلال الأيام القادمة.
وبحسب المركز فإنه يتوقع -بمشيئة الله- أن تتسبب الحالة المناخية في هطول أمطار رعدية، تكون غزيرة في بعض الأنحاء مسببة مخاطر ارتفاع منسوب المياه في الطرقات، وربما حدوث السيول المفاجئة في بعض المناطق.
وبحسب ما تشير إليه مخرجات النمذجة الحاسوبية المطورة في مركز طقس العرب، يُتوقَّع أن يتعمق منخفض المونسون لأجواء السعودية بدءًا من يوم الاثنين 1-8-2022 مترافقًا مع كميات هائلة من بخار الماء الاستوائي، مسببًا نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتمثل بتطورات لسُحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق متفرقة من شرق ووسط وجنوب السعودية؛ فتتجدد فرص الأمطار على المنطقة الشرقية.
ولا يُستبعد أن تشمل فرص الأمطار الدمام وأجزاء واسعة من منطقة الرياض، بما في ذلك العاصمة، إضافة إلى القطاع الجنوبي الغربي من السعودية. وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا، وتتسبب بارتفاع منسوب المياه بالطرقات في بعض المناطق، إضافة إلى أنها تُسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح؛ قد تتسبب في تشكُّل عواصف ترابية محلية.