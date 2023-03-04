تعرَّف على الفائز بـ"كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل 2023" بالعلا

حقَّق محمد عبدالحميد الهاشمي من البحرين فوزًا مميزًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل لعام 2023؛ وذلك بعد أن أظهر مهارات استثنائية على حصانه ليون لاجتياز سباق التحمل الرئيسي للبطولة الممتد على مسافة 120 كيلومترًا، وأُقيم في مدينة العلا التاريخية في المملكة العربية السعودية، المعروفة باحتضانها موقع الحجر الأثري المدرج على لائحة مواقع اليونسكو للتراث العالمي.
وعُقدت الدورة الرابعة من البطولة العالمية بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، الذي قدَّم جوائز البطولة المرموقة إلى الفائز محمد عبدالحميد الهاشمي وأصحاب المركزَيْن الثاني والثالث، بحضور كل من: المهندس عمرو بن صالح المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وجيرارد ميستراليت رئيس مجلس إدارة الوكالة الفرنسية لتطوير العلا.
ونجح "الهاشمي" في إكمال جولات السباق الأربع خلال 5:47:54 متفوقًا على منافسيه صاحبة أعلى ترتيب من بين النساء خلال بطولة اليوم، الإسبانية ماريا بونتون الفاريز، والإسباني عمر ريدريكو بلانكو.
وعلّق الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، قائلاً: "أتوجه بالتهنئة إلى الفائز بالبطولة لهذا العام، محمد عبدالحميد الهاشمي، ولجميع المشاركين في هذا السباق الرائع والمليء بالتحديات".
وأشار إلى أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل تُشكِّل إحدى أكبر بطولات التحمل على أجندة بطولات الفروسية في السعودية، ويؤكد النجاح الذي حققته هذا العام سعي السعودية الدائم لتعزيز مكانتها الرائدة بصفتها مركزًا عالميًّا للفروسية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.
ومن جانبه، قال المهندس عمرو بن صالح المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة، العلا: "ستجذب هذه البطولة أعين كل المعنيين بعالم الفروسية لمحافظة العلا. ويسعدنا هذا العام أن نستضيف بطولة مميزة، تسهم في تنشيط المنطقة بهذا المستوى".
وأردف: "تسلط البطولة هذا العام الضوء على الجهود المبذولة لتطوير قطاع الفروسية في العلا، مؤكدة التزامنا بإنشاء مركز عمل يضمن تشجيع المواهب المحلية، وتحقيق تطور كبير على جميع المستويات لرياضة الفروسية في المنطقة".
وتعليقًا على الفوز قال الهاشمي، الفائز بلقب البطولة لعام 2023: "بالرغم من حرارة الجو التي كانت أعلى مما كنت أتوقع، والتضاريس الصعبة، تمكنت من الفوز بفضل من الله، ثم فريقي التدريبي".
وتابع: "أتقدم بجزيل الشكر إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية على دعمهما المتواصل، وجهودهما المتميزة لتقديم تجربة استثنائية للفرسان والخيول وطاقم العمل ومحبي رياضة الفروسية طوال أسبوع البطولة".
وشهد العام الحالي مشاركة خمسة فرسان من العلا في البطولة، وذلك في إطار استراتيجية الفروسية التي وضعتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتضمنت برنامج تطوير، قدَّم للفرسان مجموعة مختارة من دورات التدريب والمشورة والدعم الفني، إضافة إلى خبرات تنافسية واسعة.
وتأكيدًا لجهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتمكين المجتمع المحلي، وتعزيز مشاركته في مجال الفروسية، فقد اشترك 40 من أبناء وبنات العلا في تولي مهام الإشراف على المنافسة والمساعدة البيطرية؛ وذلك بعد اختيارهم من ضمن قائمة مختصرة تضم أكثر من 80 شابًّا، خضعوا لبرنامج تدريبي صارم قبل البطولة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية.