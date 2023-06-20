"سبق" توثّق جهود "تقني العطاء" بتيماء وفرحة الحجاج بالورشة المتنقّلة

من جهة أخرى عبّر أحد سائقي الحافلات عن سعادته، بعدما تفاجأ بأن الفحص مجاني؛ حيث تم تغيير قطعة غيار للحافلة التي يقودها من قبل أعضاء الفريق، دون أي مقابل.