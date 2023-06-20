"سبق" توثّق جهود "تقني العطاء" بتيماء وفرحة الحجاج بالورشة المتنقّلة

زارت "سبق"، أمس الاثنين، الورشة المتنقّلة لفحص وصيانة مركبات ضيوف الرحمن أثناء توجههم للمشاعر المقدسة، وذلك بجانب محطة وقود على طريق الحجاج بمحافظة تيماء؛ حيث يقوم على الورشة فريق تقني العطاء بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بتيماء.
وتأتي المبادرة ضمن مبادرة الطريق إلى مكة، بمتابعة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، والتي تهدف لاستقبال حجاج بيت الله وتسهيل وصولهم بسلام آمنين إلى المشاعر المقدسة؛ حيث يتم الفحص بشكل مجاني.
والتقت "سبق" بأحد أعضاء فريق تقني العطاء الذي أوضح خطوات فحص المركبات التي تتوقّف بالورشة المتنقّلة؛ حيث تم تخصيص مسارات لها، وتأخذ المركبة دورًا، ويترجل الركاب منها على الاستراحة لحين الانتهاء من الفحص.
كما التقت "سبق" بأحد الحجاج المتوجهين إلى المشاعر المقدسة وقد تعطّلت سيارته، فيما بادر فريق تقني العطاء بإصلاحها؛ حيث أوضح الحاجّ أنه جاء من الأردن ليؤدي المناسك، مقدمًا شكره للقائمين على المبادرة.
من جهة أخرى عبّر أحد سائقي الحافلات عن سعادته، بعدما تفاجأ بأن الفحص مجاني؛ حيث تم تغيير قطعة غيار للحافلة التي يقودها من قبل أعضاء الفريق، دون أي مقابل.