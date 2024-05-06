"الاعتماد السعودي" يعتمد أكثر من 30 مركزًا للفحص الفني الدوري للمركبات

استقبل المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، الرئيس التنفيذي لشركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات المهندس سطام بن عبداللطيف الحزامي والوفد المرافق له، بمناسبة حصول أكثر من 30 مركز فحص تابعًا للشركة على الاعتماد السعودي, وذلك في مجال اعتماد جهات التفتيش وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC17020.