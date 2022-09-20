بدءًا من أكتوبر المقبل.. التخصصات الصحية تعتمد برنامج الطب النفسي في "إرادة الرياض"

وفي هذا الإطار نوه المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، إلى ثقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالمجمع، والبرامج التدريبية المقدمة فيه، والكوادر البشرية الخبيرة والموارد التي يضمها، مشيرًا إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج التدريبية المعتمدة في المجمع من قبل الهيئة، والتي تضم: دبلوم الصيدلة السريرية، وبرنامج التخصص الدقيق في الطب النفسي للإدمان.