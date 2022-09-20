بدءًا من أكتوبر المقبل.. التخصصات الصحية تعتمد برنامج الطب النفسي في "إرادة الرياض"

جدّدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعترافها ببرنامج الطب النفسي العام في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض لمدة 4 سنوات قادمة، تبدأ بتاريخ 1 أكتوبر 2022، وتنتهي في يوم 30 سبتمبر 2026م.
وجاء التجديد بناء على المعايير التي أقرتها الهيئة وبعد توصية لجنة الاعتماد البرامجي فيها، كما أقرّت الهيئة زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى للبرنامج بنسبة 100%، ليصبح عدد المقاعد المخصصة له 32 مقعدًا.
وفي هذا الإطار نوه المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، إلى ثقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالمجمع، والبرامج التدريبية المقدمة فيه، والكوادر البشرية الخبيرة والموارد التي يضمها، مشيرًا إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج التدريبية المعتمدة في المجمع من قبل الهيئة، والتي تضم: دبلوم الصيدلة السريرية، وبرنامج التخصص الدقيق في الطب النفسي للإدمان.
وأوضح الدكتور القحطاني أن المجمع حاصل على "الاعتماد المؤسسي" الذي يعد أعلى اعتماد تمنحه الهيئة للمنشآت الصحية، وذلك في تخصص الصحة النفسية، معربًا عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها المختصون في المجمع لتطوير خدمات الطب النفسي وطب الإدمان وخدمات الصحة النفسية الأخرى.
وأشار القحطاني إلى أن المجمع يعد أحد الصروح الطبية المتخصصة في مجال الصحة النفسية، والذي وضع على عاتقه تطوير الخدمات الصحية في هذا التخصص من خلال برامجه المتنوعة ومشاريعه التطويرية والتحسينية، وخبراته التي يستفيد منها المنتمون لهذا التخصص من جهات وأفراد، محليًّا وإقليميًّا.