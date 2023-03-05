37 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية؛ فيما سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 37 درجة، وجدة 36 مئوية، والمدينة المنورة والقنفذة وينبع 35 درجة مئوية، وشروة والأحساء 34 مئوية، وكل من الدمام وبريدة وجازان والصمان والتنهات ووادي الدواسر والعلا والخرج والدهناء 33 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ10 مئوية، تليها عرعر 12 مئوية، ثم أبها والباحة 13 مئوية، وكل من تبوك والطائف 14 درجة.
وسجلت الباحة والطائف وأبها وسكاكا والقنفذة أعلى رطوبة بين 95% و85%.