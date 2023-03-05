37 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية؛ فيما سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 10 مئوية.