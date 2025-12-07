الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تطلق برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات ضمن برامج الدراسات العليا، بوصفه برنامجًا أكاديميًا متقدّمًا يهدف إلى إعداد كوادر علمية قادرة على البحث والتحليل والتطبيق في فروع الرياضيات النظرية والتطبيقية، عبر بيئة تعليمية وبحثية تعزّز الإبداع وترتقي بجودة المخرجات.