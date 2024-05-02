"التجارة الخارجية": بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج أنابيب الفولاذ أو الصلب المقاوم للصدأ

وصدر قرار بدء التحقيق وفقاً لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، والذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن "تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية".