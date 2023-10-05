فيديو.. "الربيعة": وصولنا للمرحلة الرابعة في عملية فصل التوأم التنزاني بهذه السرعة.. مؤشر إيجابي

قال الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي في عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين": إن وصولنا إلى المرحلة الـ4 بهذه السرعة مؤشر إيجابي بعد فصل الكبد وأمامنا طريق طويل.
وأضاف "الربيعة" أنه بعد فصل الكبد سيقوم الفريق الطبي بفصل الأمعاء المشتركة سواء الدقيقة أو الغليظة، وبعد اكتمالها سيتم الانتقال للمرحلة الخامسة وهي فصل الجهاز البولي والتناسلي.
وتابع "الربيعة" في حديثه لـ"الإخبارية"، أن هناك اشتراكًا كبيرًا في المنطقة السفلية بين الجهاز الهضمي والبولي وتم فصلها.
وأكمل: إلى الآن الأمور تسير كما خُطط لها، والمؤشرات إيجابية؛ لكن ما زال أمامنا مشوار طويل.
وبدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"؛ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.