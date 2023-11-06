استدعى تحذيراً لـ"المدني".. "القصيم الصحي" ينبّه لخطورة إشعال الفحم في الأماكن المغلقة

دعت وزارة الصحة، ممثلة في تجمُّع القصيم الصحي، إلى أهمية الحرص على التهوية الجيدة للمكان عند إشعال الفحم في الأماكن المغلقة، حتى لا يتسبّب استنشاقه في حدوث الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون.
وأرفق "القصيم الصحي"، "إنفوجراف" معلوماتياً عبر حسابه على منصة "إكس"؛ يحذّر فيه "الدفاع المدني" من إشعال الفحم في الأماكن المغلقة حتى لا يتشبّع المكان بغاز أول أوكسيد الكربون، ويؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة، إلى الاختناق وإمكانية حدوث الوفاة - لا قدر الله.
وأشار إلى ما أكّده "المدني" من وجوب الحرص على إشعال الفحم خارج المنزل في الأماكن المفتوحة والتأكد من التهوية لمنع تشبُّع المكان بالغازات السامّة.