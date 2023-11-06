استدعى تحذيراً لـ"المدني".. "القصيم الصحي" ينبّه لخطورة إشعال الفحم في الأماكن المغلقة

دعت وزارة الصحة، ممثلة في تجمُّع القصيم الصحي، إلى أهمية الحرص على التهوية الجيدة للمكان عند إشعال الفحم في الأماكن المغلقة، حتى لا يتسبّب استنشاقه في حدوث الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون.