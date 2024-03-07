"سلا وآمنة" فرحتان تُدفنان عصراً.. موعد تبرع بالكلى نسفته صاعقة وهذا ما حدث لأمهما

في الوقت الذي كانت تنتظر فيه أم "سلا وآمنة" موعد فحوصات تبرع ابنتها "سلا" بالكلى لتنهي معاناتها مع الفشل الكلوي، وردها نبأ وفاتهما لتسقط مغشياً عليها وتُنقل للمستشفى جراء الخبر الذي نزل عليها كالصاعقة.
فبين لحظةٍ وأخرى، تحوّلت حالة السعادة التي عاشها رواد المنطقة الترفيهية الواقعة في القرية التراثية بجازان، إلى لحظاتٍ كارثية مشوبة بالألم والرعب والهلع بعد واقعة سقوط "سلا" و"آمنة" من إحدى الألعاب.
"سلا" و"آمنة" شقيقتان في زهرة شبابهما، لم تكونا تعرفان أن ضحكاتهما التي كانتا تطلقانها فرحاً عند صعودهما تلك اللعبة سوف تكون آخر ضحكات إحساسهما بالسعادة والحياة، حيث كانت تلك اللعبة "فرحة" يسكنها الموت.
ففي المكان الذي اختارته نسبة كبيرة من الأسر في مدينة جازان كوجهة ترفيهية خاصّة بهم، وكمتنفسٍ لعديدٍ من الأسر تكرّرت فاجعة مؤلمة لطالما عايشتها الأسر السعودية في مدن ترفيهية مختلفة، وذلك بتعرُّض "سلا" و"آمنة" لحادث سقوطٍ لفظتا بعده أنفاسهما ورحلتا عن الدنيا في لحظة البحث عن السعادة.
وتقام اليوم الصلاة على الشقيقتين بعد صلاة العصر بمحافظة صبيا؛ حيث يوارى جثمانهما الثرى بمقبرة صلهبة.
يشار إلى أن الجهات المختصّة في منطقة جازان باشرت الحادثة، وتجري تحقيقات موسعة حول حادثة سقوط ووفاة "سلا" و"آمنة"، وعلى أثرها حادثة سقوط فتاة من لعبة بأحد المواقع الترفيهية بمدينة جازان، وتواصل الجهات المختصّة اتخاذ الإجراءات النظامية في الحادثة.