"سلا وآمنة" فرحتان تُدفنان عصراً.. موعد تبرع بالكلى نسفته صاعقة وهذا ما حدث لأمهما

ففي المكان الذي اختارته نسبة كبيرة من الأسر في مدينة جازان كوجهة ترفيهية خاصّة بهم، وكمتنفسٍ لعديدٍ من الأسر تكرّرت فاجعة مؤلمة لطالما عايشتها الأسر السعودية في مدن ترفيهية مختلفة، وذلك بتعرُّض "سلا" و"آمنة" لحادث سقوطٍ لفظتا بعده أنفاسهما ورحلتا عن الدنيا في لحظة البحث عن السعادة.