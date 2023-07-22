6 نوادر مناخية بالمملكة في 1444هـ.. "الحصيني": لم يحدث مثلها بالتاريخ الحديث!

وأضاف: "نبتت الأرض في صحاري المملكة فتزيّنت بالنباتات المختلفة؛ بل بعض النباتات التي كانت قد اختفت منذ عقود ظهرت"، و"من البركة التي حلت في هذا العام أن لكل فصل من فصول السنة ظهر فيها نبات ذلك الفصل بحيث يظهر للعيان هذا العشب، ويقول أهل الحلال (إن الحلال من المواشي ما زالت تأكل من عشب هذا العام)".