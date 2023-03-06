"الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة" تطلق فعالية "مكة تجمعنا" بحضور كبير للأهالي والزوار

وأتاحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التسجيلَ والدخول بشكل مجاني للفعالية التي تستمر لمدة 10 أيام، وتضم "حارة الطيبين التي تقع في مقدمة موقع الفعالية؛ حيث تستقبل الزوار وتُمَكّنهم من مشاهدة معروضات أكثر من 30 حرفيًّا وأسرةً منتجة تتمثل في الحِرَف اليدوية التي تشتهر بها مكة المكرمة، إضافة إلى المنتجات المحلية، إلى جانب العديد من الأركان ذات الطابع المكي الشعبي، ومنطقة الطفل التي تضم مسرحًا للعروض، وفقرةً للحكواتي والأفلام الكرتونية، والدراجات والرسم على الوجه وتجربة التلوين، وكذلك منطقةً للألعاب التقنية كسباق الفهد، وتحدي السفير والباتاك والبلايستيشن والأركيد والوكسنق.