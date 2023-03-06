"الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة" تطلق فعالية "مكة تجمعنا" بحضور كبير للأهالي والزوار

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم فعالية "مكة تجمعنا"، وسط حضور كبير من أهالي مكة المكرمة وزوارها من داخل المملكة وخارجها من مختلف الفئات العمرية.
وتستهدف الفعالية الارتقاء بجودة الحياة في مكة، ورفع مستوى الترفيه، وكذلك المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وإثراء تجربة الزوار، علاوة على صناعة فرص لقطاع الفعاليات، وكذلك ربط الأجيال الحاضرة بتراث الآباء والأجداد، وإعادة أذهان كبار السن للماضي العريق؛ من خلال تنوع الأنشطة الترفيهية والثقافية والفعالية التي تعكس التراث المكي والحارة القديمة بكل تفاصيلها العمرانية والثقافية، إضافة إلى التكنولوجيا الترفيهية، التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.
وأتاحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التسجيلَ والدخول بشكل مجاني للفعالية التي تستمر لمدة 10 أيام، وتضم "حارة الطيبين التي تقع في مقدمة موقع الفعالية؛ حيث تستقبل الزوار وتُمَكّنهم من مشاهدة معروضات أكثر من 30 حرفيًّا وأسرةً منتجة تتمثل في الحِرَف اليدوية التي تشتهر بها مكة المكرمة، إضافة إلى المنتجات المحلية، إلى جانب العديد من الأركان ذات الطابع المكي الشعبي، ومنطقة الطفل التي تضم مسرحًا للعروض، وفقرةً للحكواتي والأفلام الكرتونية، والدراجات والرسم على الوجه وتجربة التلوين، وكذلك منطقةً للألعاب التقنية كسباق الفهد، وتحدي السفير والباتاك والبلايستيشن والأركيد والوكسنق.
وتحتوي الفعالية على منطقة الأنشطة العامة وتضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة التقنية والرياضية كألعاب الفيديو، وألعاب التحمل والقوة، والطاولة والبلياردو، تتوسطها شاشة عملاقة تعرض أفلامًا ومحتويات مرئية، ومنطقة المغامرات؛ حيث يمارس الزوار لعبة جدار التسلق ولعبة "الزبلاين".
وتتضمن الفعالية أيضًا منطقة الألعاب الجماعية (بيبي فوت، طاولة تنس، هوكي، جينجا، إكس أو، جولف، ألعاب التحدي)، كما خصصت منطقة "التكية"، وفيها أماكن مخصصة للتسوق واقتناء المشغولات المحلية وتناول الأطعمة والمشروبات وجلسات تراثية للاستراحة.