أمير الرياض يُدشّن حزمة مشروعات تعليمية بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار ريال

دشَّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عددًا من المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بقيمة إجمالية تجاوزت المليارين ونصف المليار ريال، في الحفل الذي أُقيم في إدارة تعليم الرياض، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
جاء ذلك خلال حفل ألقى فيه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي كلمةً قال فيها: نحتفل اليوم بالمستقبل في هذا الوطن العظيم، فشرُف الاستثمار عندما تدثّر بالتربية والتعليم، وتفرّد التعليم وسمقت أغصانه عندما طالته يدُ المستثمر الخبير.
وأضاف: إن التعليم الأهلي تاريخ ممتد رعت الدولة منذ تأسيسها بذرته المباركة، وشجّعت العلماء الذين نهضوا بالعلم؛ حيث كانت عونًا بعد الله على ظهور مؤسسات التعليم النظامي، وبقي هذا النوع من التعليم محل تقدير وموضع عناية، فخطا جنبًا إلى جنب مع التعليم الحكومي، ينعمان بالمساعدة والعون والدعم المتنوع، ويشكلان رافدًا قويًا في مسيرة التعليم في المملكة حتى وصلا للمنافسة العالمية.
واستطرد: "وأتت رؤية المملكة 2030 لتدعم سعي وزارة التعليم الدؤوب ليحقق قطاع التعليم الأهلي في المملكة بشكل عام وفي مدينة الرياض على وجه الخصوص نموًا مضطردًا في عدد مدارسه وطلابه ومنشآته، فأصبح محضنًا لـ31% من نسبة طلاب الإدارات العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ولتُمثّل فيه المباني التي أنشئت لأغراض تعليمية 80%، وهذا بفضل مراجعة وتقليص الإجراءات التي تواجه المستثمرين في التعليم وتطوير اشتراطات افتتاح المدارس الأهلية والعالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل على تحسين وضع المدارس القائمة حاليًا، وفقًا لإجراءات تساعد مُلاّك هذه المدارس لرفع مستوى تصنيف مدارسهم.
بعد ذلك شاهد والحضور عرضًا مرئيًا عن التعليم الأهلي والعالمي بعنوان "قصة نماء"، ثم ألقى رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية عبدالعزيز بن فوزان الفهد كلمة المستثمرين قال فيها: "يُشرفني الوقوف بين يدي سموكم في حفل تدشين المباني المدرسية لمجموعةٍ من المدارس الأهلية في تعليم منطقة الرياض يدعوني للفخر والاعتزاز أن قطاع التعليم الأهلي يلقى هذا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.
بعد ذلك، كشف الحفل عبر العرض المرئي أن عدد المدارس المستفيدة من الإعانة السنوية المُقدَّمة للمدارس الأهلية للعام 1443 - 1444هـ بلغ 1.646 مدرسة للبنين والبنات بمبلغ إجمالي تجاوز 23.5 مليون ريال.