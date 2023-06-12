أمير الرياض يُدشّن حزمة مشروعات تعليمية بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار ريال

واستطرد: "وأتت رؤية المملكة 2030 لتدعم سعي وزارة التعليم الدؤوب ليحقق قطاع التعليم الأهلي في المملكة بشكل عام وفي مدينة الرياض على وجه الخصوص نموًا مضطردًا في عدد مدارسه وطلابه ومنشآته، فأصبح محضنًا لـ31% من نسبة طلاب الإدارات العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ولتُمثّل فيه المباني التي أنشئت لأغراض تعليمية 80%، وهذا بفضل مراجعة وتقليص الإجراءات التي تواجه المستثمرين في التعليم وتطوير اشتراطات افتتاح المدارس الأهلية والعالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل على تحسين وضع المدارس القائمة حاليًا، وفقًا لإجراءات تساعد مُلاّك هذه المدارس لرفع مستوى تصنيف مدارسهم.