توقعاتٌ بتجدُّد الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة خلال الساعات المُقبلة

من المتوقع أن تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة مجددًا مع ساعات ما بعد ظهر وعصر اليوم الأربعاء، بأحوال جوية غير مستقرة تعمل على تجدُّد تساقط الأمطار في عديدٍ من المناطق.
وبحسب آخر التوقعات، تبدأ السحب بالتكاثر اعتبارًا من ساعات ظهر اليوم في سماء كل من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تتحول تدريجياً لسحبٍ رُكامية رعدية تتساقط على أثرها زخاتٌ متفرقة من الأمطار تشتد أحياناً لتصبح غزيرةً، ولا يُستبعد أن تترافق بتساقط زخاتٍ من البَرَد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة أحياناً بشكل يؤثر في حركة المركبات على الطرق، خاصة في منطقتَي عسير والباحة.
ووفق "طقس العرب" يُتوقع أن تتميّز الحالة الماطرة اليوم بقوة العواصف الرعدية التي قد يتخللها بعض الصواعق، لذا يُرجى الحذر من شدة العواصف الرعدية، إضافة إلى غزارة الأمطار وارتفاع احتمالية تشكُّل السيول، إضافة إلى كثافة زخات البَرَد في بعض المناطق.