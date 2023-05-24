توقعاتٌ بتجدُّد الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة خلال الساعات المُقبلة

وبحسب آخر التوقعات، تبدأ السحب بالتكاثر اعتبارًا من ساعات ظهر اليوم في سماء كل من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تتحول تدريجياً لسحبٍ رُكامية رعدية تتساقط على أثرها زخاتٌ متفرقة من الأمطار تشتد أحياناً لتصبح غزيرةً، ولا يُستبعد أن تترافق بتساقط زخاتٍ من البَرَد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة أحياناً بشكل يؤثر في حركة المركبات على الطرق، خاصة في منطقتَي عسير والباحة.