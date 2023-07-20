الموت يُغَيّب "القرني" استشاري جراحة الأورام النسائية‎

والفقيد الدكتور القرني كان أبرز الجراحين السعوديين الذي نجحوا في تخصصهم وحقق نجاحًا بارزًا في مجاله في الكشف المبكر عن الأورام النسائية ومناظير عنق وباطن الرحم، ومناظير البطن، وعمليات المناظير، وجراحة الأورام الليفية، وجراحة بطانة الرحم المهاجرة.