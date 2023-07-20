الموت يُغَيّب "القرني" استشاري جراحة الأورام النسائية‎

غيّب الموتُ الطبيبَ السعودي الدكتور حسن القرني استشاري جراحة الأورام النسائية، بعد معاناة مع المرض، وتمت الصلاة عليه عصر يوم أمس الأربعاء وقد ووري الثرى في مقبرة النسيم.
فُجِع العديد من الأطباء يوم الثلاثاء الماضي بوفاة زميلهم استشاري جراحة الأورام النسائية الدكتور حسن القرني بعد معاناته من المرض.
والفقيد الدكتور القرني كان أبرز الجراحين السعوديين الذي نجحوا في تخصصهم وحقق نجاحًا بارزًا في مجاله في الكشف المبكر عن الأورام النسائية ومناظير عنق وباطن الرحم، ومناظير البطن، وعمليات المناظير، وجراحة الأورام الليفية، وجراحة بطانة الرحم المهاجرة.
ونعى العديد من الأقارب والزملاء الدكتور القرني وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان مقدمين خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد.