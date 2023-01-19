الأربعاء القادم.. تكريم الفائزين بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى

وسيعلن عن الفائزين بمسار منشآت القطاع الخاص الذي يتضمن جائزة رئيسة تحت مسمى "جائزة التميز في المحتوى المحلي"، وإضافة إلى الجائزة الرئيسة سيقدم 3 شهادات أخرى للتميز هي: شهادة التميز في تمكين الطاقات الوطنية، وشهادة التميز في المحتوى المحلي للبحث والتطوير، وشهادة التميز في الاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية.