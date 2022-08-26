فريق طبي بمستشفى الملك سلمان في حائل يُجري أول قسطرة في المخ والأعصاب

وتفصيلًا قال رئيس الطاقم الطبي الدكتور عبدالله بن إبراهيم العواض، استشاري قسطرة المخ والأعصاب والحبل الشوكي: إن "الطفلة وصلت إلى المستشفى وهي مصابة بنزيف حاد بالدماغ، وحالتها كانت خطيرة جدًّا، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة التي بينت أن سبب النزيف يعود إلى عيب خلقي بين الشريان والوريد".