فريق طبي بمستشفى الملك سلمان في حائل يُجري أول قسطرة في المخ والأعصاب

نجح فريق طبي في تجمع حائل الصحي بمستشفى الملك سلمان التخصصي في إجراء أول عملية من نوعها في قسطرة الأشعة التداخلية للمخ والأعصاب بمنطقة حائل كمتابعة، بعد وصول حالة طفلة في سن الخامسة من العمر مصابة بنزيف حادّ في الدماغ أثّر على الحركة في الجهة اليسرى من الجسم.
وتفصيلًا قال رئيس الطاقم الطبي الدكتور عبدالله بن إبراهيم العواض، استشاري قسطرة المخ والأعصاب والحبل الشوكي: إن "الطفلة وصلت إلى المستشفى وهي مصابة بنزيف حاد بالدماغ، وحالتها كانت خطيرة جدًّا، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة التي بينت أن سبب النزيف يعود إلى عيب خلقي بين الشريان والوريد".
وأضاف الدكتور العواض: "لقد أجرينا لها عملية قسطرة علاجية ناجحة ولله الحمد والمنة، وتم إقفال تشوهات الأوعية الدموية بشكل كامل".
وذكر الدكتور إبراهيم الرشيدي، استشاري الأشعة التداخلية ومشرف عام خدمات الأشعة بتجمع حائل الصحي، أن "الدعم غير المحدود الذي توليه قيادتنا الحكيمة للقطاع الصحي انعكس على تطوير الخدمات الصحية ورعاية المستفيدين بجودة عالية"، مشيرًا إلى اهتمام أمير منطقة حائل ونائبه بتوفر كافة التقنيات الحديثة، والإسهام في تشخيص وعلاج المرضى بدقة عالية، والشكر موصول إلى الإدارة التنفيذية بالتجمع وإدارة المستشفى على دعمها غير المحدود.