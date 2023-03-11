أمير تبوك : ذكرى يوم العلم مناسبة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية

وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة الغالية : نستذكر في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية والذي يمثل عمقاً تاريخياً متجذراً في تاريخ هذه الدولة المباركة الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون ، والتي كان العلم فيها شاهداً على أمجاد الدولة ونهضتها وكذلك أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم تحت راية التوحيد وصولاً إلى العهد الزاهر والميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- والذي شهدت فيه المملكة تطوراً ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.