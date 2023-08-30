طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر" اليوم.. 4 طرق للدخول

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.