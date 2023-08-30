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طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر" اليوم.. 4 طرق للدخول

الإدارة العامة للمرور: يستمر حتى غد الخميس ويمكن لجميع الراغبين المشاركة
طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر" اليوم.. 4 طرق للدخول

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأعلنت الإدارة في تغريدة على منصة "إكس" -تويتر سابقا-، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 31 أغسطس، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

أبشر
الإدارة العامة للمرور
مزاد اللوحات الإلكتروني

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