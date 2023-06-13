عودة للمناسك وشكر للمملكة.. قسطرة عاجلة تنقذ حياة حاج عراقي ثمانيني بمكة

وأشار إلى أنه قدِم للمملكة هذا العام لأول مرة ليؤدي فيها مناسك الحج، وكان يخشى من التكاليف المادية للعلاج، وألا يتمكن من أداء نسكه نظير ما تعرض له، وعند علمه بمجانية العلاج والخدمات الصحية لضيوف الرحمن رفع كفّيه بالدعاء للمملكة ولحكومة خادم الحرمين الشريفين بدوام الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجزي الجميع في هذه البلاد المباركة خير الجزاء.