عودة للمناسك وشكر للمملكة.. قسطرة عاجلة تنقذ حياة حاج عراقي ثمانيني بمكة

نجح فريق طبي من مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاج عراقي في العِقد الثامن من العمر قدم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ، عقب تعرضه لجلطة قلبية حادة خلال وجوده بمقر سكنه.
واستقبلت المدينة الطبية الحاج من خلال خدمة الخط الساخن محالاً من مستشفى النور التخصصي؛ حيث كان لعملية التواصل وسرعة التنسيق الدور الأبرز في إنقاذ حياته؛ حيث تم استقباله من الطوارئ ليتم إدخاله مباشرة إلى غرفة القسطرة، وتم إجراء قسطرة تشخيصية عاجلة تبين من خلالها وجود أحد الشرايين التاجية مقفل بنسبة 95% ليتم بعد ذلك إجراء قسطرة علاجية وتم فتح الشريان وتركيب دعامات للشرايين التاجية للقلب وتكللت بالنجاح.
ونظراً للحالة الصحية الحرجة للحاج تم وضعه بالعناية المركزة لمدة يومين حتى استقرت حالته وتماثل للشفاء وأصبح بإمكانه العودة لإكمال مناسك حجه وهو بصحة وعافية.
من جهته، عبر الحاج العراقي عن عظيم شكره وامتنانه لحكومة المملكة على رعايتها واهتمامها بضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات لهم طيلة وجودهم بالديار المقدسة، مشيداً في الوقت ذاته بالكوادر الطبية وبالإمكانيات العالية وسرعة التعامل مع حالته.
وأشار إلى أنه قدِم للمملكة هذا العام لأول مرة ليؤدي فيها مناسك الحج، وكان يخشى من التكاليف المادية للعلاج، وألا يتمكن من أداء نسكه نظير ما تعرض له، وعند علمه بمجانية العلاج والخدمات الصحية لضيوف الرحمن رفع كفّيه بالدعاء للمملكة ولحكومة خادم الحرمين الشريفين بدوام الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجزي الجميع في هذه البلاد المباركة خير الجزاء.