شواطئ جازان تتحول إلى ملتقى للعائلات.. أوقات ماطرة ممتعة بين أودية ومتنزهات

شجعت الأجواء الممطرة التي شهدتها منطقة جازان ومحافظاتها خلال الأسبوع الماضي، الكثير من العائلات والشباب من الأهالي وزوار المنطقة للخروج والتنزه في العديد من المواقع السياحية بالمنطقة.
وفرحًا بتلك الأجواء، تحولت شواطئ مدينة جازان ومركزي الشقيق والموسم والمتنزهات والحدائق العامة في محافظات المنطقة إلى ملتقى للعائلات والمتنزهين لقضاء أوقات جميلة، فضلًا عن تنزه البعض في الأودية للاستمتاع بالمسطحات الخضراء الطبيعية وجريان المياه فيها والشلالات، حيث يحرصون خلالها على إعداد وجبات الطعام المختلفة وممارسة رياضة المشي وغيرها من الهوايات المختلفة.
ورصدت عدسة "واس" فرحة الزوار والأهالي من خلال القيام بجولة في بعض تلك المتنزهات.