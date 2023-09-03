شواطئ جازان تتحول إلى ملتقى للعائلات.. أوقات ماطرة ممتعة بين أودية ومتنزهات

وفرحًا بتلك الأجواء، تحولت شواطئ مدينة جازان ومركزي الشقيق والموسم والمتنزهات والحدائق العامة في محافظات المنطقة إلى ملتقى للعائلات والمتنزهين لقضاء أوقات جميلة، فضلًا عن تنزه البعض في الأودية للاستمتاع بالمسطحات الخضراء الطبيعية وجريان المياه فيها والشلالات، حيث يحرصون خلالها على إعداد وجبات الطعام المختلفة وممارسة رياضة المشي وغيرها من الهوايات المختلفة.