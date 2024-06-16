شاهد.. إيقاف تهريب 55 أضحية فاسدة قبل وصولها لمطاعم الطائف

واصلت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير" فرض رقابتها على مُهربي وناقلي لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للطائف.
وتمكنت من ضبط 55 ذبيحة فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي، منقولة من مسالخ المشاعر المقدسة إلى الطائف.
جاء ذلك من ضمن مبادرة "راصد" لمنع تسرب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة.
يشار إلى أن فرق البلدية الرقابية التفتيشية تنتشر لمتابعة تهريب لحوم الأضاحي من خلال المنافذ، وعلى جميع مداخل المدينة لمتابعة السيارات القادمة والشاحنات. فيما أكدت الأمانة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق كل من يمارس مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على صحة المستهلك.