شاهد.. إيقاف تهريب 55 أضحية فاسدة قبل وصولها لمطاعم الطائف

يشار إلى أن فرق البلدية الرقابية التفتيشية تنتشر لمتابعة تهريب لحوم الأضاحي من خلال المنافذ، وعلى جميع مداخل المدينة لمتابعة السيارات القادمة والشاحنات. فيما أكدت الأمانة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق كل من يمارس مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على صحة المستهلك.