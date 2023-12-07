"الجاسر": المملكة قفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي للبنك الدولي لتحتل المركز الـ38

وأشار "الجاسر" في حديثه خلال ملتقى الميزانية، أن المملكة قفزت عالميًا 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الدولي IATA لتكون من أعلى الدول نموًا في الربط الجوي لقطاع الطيران في العالم؛ وتحتل المرتبة 13 عالميًا، حيث حققت الحركة الجوية بالمملكة خلال النصف الأول من العام 2023 أرقامًا غير مسبوقة، إذ ارتفع عدد الرحلات المحلية والدولية بنسبة 26% وبنسبة نمو لعدد الوجهات المخدومة تبلغ 15% وبمعدلات عالية من الكفاءة التشغيلية ومعايير السلامة.