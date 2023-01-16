القصيم.. تشكيل لجنة لمتابعة مشاريع القطاع الخاص المتعثرة

واطلع الأمير خلال الاجتماع على الأدوار المقترحة التي ستقوم بها لجنة متابعة ومساندة المشاريع الخاصة المتعثرة، التي ستسهم في متابعة مشاريع القطاع الخاص بالمنطقة، وتذليل التحديات التي تواجهها كافة، إلى جانب الاطلاع على دور اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الرئيسية التي يرأسها سمو أمير القصيم لوضع قاعدة بيانات كاملة للمشاريع الخاصة المتعثرة بالمنطقة.