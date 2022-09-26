وزير الموارد البشرية يكرم stc على دورها في التوطين ودعم العمل المجتمعي

كرم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مجموعة stc على جهودها كشركة رائدة في المسؤولية الاجتماعية وتمكينها للجمعيات والمنظمات غير الربحية ومساهماتها ذات الأثر الاجتماعي، وتسلم التكريم نيابة عن المجموعة المهندس محمد بن راشد أباالخيل نائب الرئيس لقطاع العلاقات المؤسساتية، كما كرم معالي الوزير الرئيس التنفيذي لشركة Channels by stc المهندس فيصل العتيق على دورها في دعم وتوطين الوظائف وإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات وتنمية مهاراتهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم تكريم المهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة العمالية لمجموعة stc كشخصية رائدة في المجال العمالي، جاء ذلك في حفل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الثامن عشر لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي هذا التكريم نظير دور المجموعة في تمكين القطاع غير الربحي رقمياً عبر برامجها ومبادراتها التي ساهمت في تحسين منظومات الخدمات الاجتماعية لمستفيديها، حيث نفذت مجموعة stc العديد من المبادرات ضمن المسؤولية الاجتماعية أبرزها تجهيز وتشغيل 22 مركزا صحيا على مستوى المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة بتكلفة 100 مليون ريال، كما بلغت الاستثمارات المجتمعية التي قدمتها المجموعة للوطن قرابة 58 مليون ريال، وفرت من خلالها الدعم والتمكين للمنظمات غير الربحية عبر منصة الاستدامة التي أطلقت من خلاله برنامج التمكين الرقمي للقطاع غير الربحي، استفاد منه أكثر من 386 جمعية ومنظمة غير ربحية تخدم أكثر من 10 ملايين مستفيد.
كما ثمنت الوزارة الدور الرائد الذي لعبته channels by stc في توطين الوظائف في الشركة حيث بلغت نسبة التوطين من السعوديين والسعوديات 92% مما يعكس نجاح استراتيجية المجموعة ككمكن رقمي ووطني رائد يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.