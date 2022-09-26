وزير الموارد البشرية يكرم stc على دورها في التوطين ودعم العمل المجتمعي

ويأتي هذا التكريم نظير دور المجموعة في تمكين القطاع غير الربحي رقمياً عبر برامجها ومبادراتها التي ساهمت في تحسين منظومات الخدمات الاجتماعية لمستفيديها، حيث نفذت مجموعة stc العديد من المبادرات ضمن المسؤولية الاجتماعية أبرزها تجهيز وتشغيل 22 مركزا صحيا على مستوى المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة بتكلفة 100 مليون ريال، كما بلغت الاستثمارات المجتمعية التي قدمتها المجموعة للوطن قرابة 58 مليون ريال، وفرت من خلالها الدعم والتمكين للمنظمات غير الربحية عبر منصة الاستدامة التي أطلقت من خلاله برنامج التمكين الرقمي للقطاع غير الربحي، استفاد منه أكثر من 386 جمعية ومنظمة غير ربحية تخدم أكثر من 10 ملايين مستفيد.