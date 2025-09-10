في "كتارا للصيد والصقور".. محمية الشمال السعودية تستعرض تجربتها في الصيد المستدام

وسلّط الجناح الضوء على "محمية الشمال للصيد المستدام"، التي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، حيث تتيح للزوار التعرف على خيارات الإقامة المتنوعة التي توفرها المحمية، وتشمل مخيمًا يتسع لـ 12 شخصًا، وآخر يتسع لـ 31 شخصًا، بالإضافة إلى النزل البيئية الفاخرة بسعة 9 أشخاص، والتي تُطرح هذا الموسم للمرة الأولى، بما يعكس حرص المحمية على تقديم تجارب سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والراحة والاستدامة.