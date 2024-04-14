"تعليم حائل" يشدد على أهمية انتظام الطلاب اليوم.. و"الأرصاد" يُصدر إنذاراً أحمر

بعث تعليم حائل، اليوم ،رسالة نصية إلى أولياء الأمور، رحب من خلالها بعودة الطلاب الاثنين 1445/10/6هـ ،إلى مقاعد الدراسة.
وبالرسالة يأمل تعليم حائل من أولياء أمور الطلاب بانتظام أبنائهم من أول يوم وتعليمهم قيمة الانضباط كقيمة وطنية وإسلامية.
وحدد تعليم حائل الساعة 6:30 صباحاً موعداً لاصطفاف الطالبات و 6:45 صباحاً موعدا لاصطفاف الطلاب.
ومن جهة أخرى أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذاراً أحمر على منطقة حائل شمل حائل المدينة ومحافظاتها "الحائط - السليمي - الشملي - الغزالة - موقق" يبدأ الاثنين 2024.04.15 الساعة 11:00 صباحاً وينتهي الساعة ١١ مساءً من نفس اليوم.
وأشار المركز أن التأثيرات المصاحبة هي رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.