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"تعليم حائل" يشدد على أهمية انتظام الطلاب اليوم.. و"الأرصاد" يُصدر إنذاراً أحمر

توقعات برياح شديدة وانعدام الرؤية الأفقية وجريان السيول وصواعق رعدية
"تعليم حائل" يشدد على أهمية انتظام الطلاب اليوم.. و"الأرصاد" يُصدر إنذاراً أحمر

بعث تعليم حائل، اليوم ،رسالة نصية إلى أولياء الأمور، رحب من خلالها بعودة الطلاب الاثنين 1445/10/6هـ ،إلى مقاعد الدراسة.

وبالرسالة يأمل تعليم حائل من أولياء أمور الطلاب بانتظام أبنائهم من أول يوم وتعليمهم قيمة الانضباط كقيمة وطنية وإسلامية.

وحدد تعليم حائل الساعة 6:30 صباحاً موعداً لاصطفاف الطالبات و 6:45 صباحاً موعدا لاصطفاف الطلاب.

ومن جهة أخرى أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذاراً أحمر على منطقة حائل شمل حائل المدينة ومحافظاتها "الحائط - السليمي - الشملي - الغزالة - موقق" يبدأ الاثنين 2024.04.15 الساعة 11:00 صباحاً وينتهي الساعة ١١ مساءً من نفس اليوم.

وأشار المركز أن التأثيرات المصاحبة هي رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

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الانضباط المدرسي
الفصل الدراسي الثالث

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