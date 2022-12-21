4 درجات مئوية فقط.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ 31 مئوية، فيما سجّلت القريات أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.