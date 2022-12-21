4 درجات مئوية فقط.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ 31 مئوية، فيما سجّلت القريات أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة والقنفذة 31 درجة مئوية، ينبع وجدة وجازان 30 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات في أدنى القائمة بـ 4 درجات مئوية، تليها طريف 5 مئوية، وأبها وعرعر 6 مئوية، ثم تبوك 7 درجات، وحائل والباحة وسكاكا 8 درجات.
وسجّلت الدمام وأبها والباحة والطائف وبريدة وجازان وطريف أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.