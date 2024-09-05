"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والليث، وأمطارًا متوسطة على القنفذة والطائف، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.