"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والقصيم وحائل والباحة ونجران.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والليث، وأمطارًا متوسطة على القنفذة والطائف، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة فرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والبرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.