"الحقيل" يزور أمانة جدة ويقف على مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر

زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، مقر أمانة محافظة جدة، والتقى الأمين صالح بن علي التركي وعددًا من القيادات، كما اطلع على المشروعات، ورعى اتفاقية في مجال إعادة تدوير مخلفات هدم البناء.
واستهل الوزير الحقيل الزيارة باجتماع خاص مع أمين جدة، عقب ذلك التقى قيادات الأمانة ومسؤوليها من مختلف القطاعات، واطلع على ميزانية الأمانة والهيكل التنظيمي والكوادر البشرية والنموذج التشغيلي.
كما شهد اللقاء استعراض أبرز الإنجازات والمستهدفات والمشروعات المقرر تنفيذها خلال العام القادم، بجانب مناقشة التحديات وسبل معالجتها، وبعد ذلك استمع إلى العرض المقدم من شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عن مشروعاتها وخططها الاستثمارية.
ورعى "الحقيل" توقيع اتفاقية بين شركتي حلول الاستدامة وشركة الفهاد، والتي تهدف إلى توريد كميات من التربة المعالجة الناتجة عن أعمال إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وغيرها، وذلك لغرض استخدامها في مشروع تغطية الخلايا 1 ،2، 3 بمردم النفايات بوادي عسلاء.
بعد ذلك، وقف الوزير الحقيل على مركز التحكم في الأمانة واطلع على خدماته وأهدافه ومهامه والمنظومة التي يعمل عليها وتشمل: (منظومة النظافة) وتضم منصة مدينتي، وأنظمة تتبُّع المركبات (avl)، ونظام راصد النظافة، ونظام دعم متخذ القرار، ونظام المردم الذكي، بالإضافة إلى (منظومة الطرق) وتحوي نظام راصف، ونظام الرصف الأسفلتي PMMS ، ونظام رخص الحفريات ، ونظام التحكم في الإنارة ، ونظام اسكادا للتحكم في محطات الرفع وتشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار ، ومنصة التحكم في خدمات المدينة، بجانب الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز ضمن منظومات الرقابة الإلكترونية.
وزار الوزير مقر شركة مواصلات جدة، واطلع على مستجدات مشروع النقل العام، والذي يستهدف توفير تغطية شاملة بحافلات النقل لجميع أحياء محافظة جدة عبر شبكة متطورة وأنظمة متكاملة من محطات الوقوف، فضلاً عن خدمات النقل السريع والتاكسي البحري وغيرها من المشروعات الاستثمارية التي تعمل مواصلات جدة على طرحها.
وتضمنت جولة الوزير مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر والجاري تنفيذه على امتداد 2.5 كم ومساحة 180 ألف متر مربع بقيمة تجاوزت الـ 229 مليون ريال، وسيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر، حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
واختتم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان زيارته بتفقد مرسى الأمانة واطلع على مهام وكالة الرقابة البحرية التي تم إنشاؤها حديثًا وأخذ جولة بحرية في شرم أبحر.