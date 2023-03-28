"الحقيل" يزور أمانة جدة ويقف على مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر

بعد ذلك، وقف الوزير الحقيل على مركز التحكم في الأمانة واطلع على خدماته وأهدافه ومهامه والمنظومة التي يعمل عليها وتشمل: (منظومة النظافة) وتضم منصة مدينتي، وأنظمة تتبُّع المركبات (avl)، ونظام راصد النظافة، ونظام دعم متخذ القرار، ونظام المردم الذكي، بالإضافة إلى (منظومة الطرق) وتحوي نظام راصف، ونظام الرصف الأسفلتي PMMS ، ونظام رخص الحفريات ، ونظام التحكم في الإنارة ، ونظام اسكادا للتحكم في محطات الرفع وتشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار ، ومنصة التحكم في خدمات المدينة، بجانب الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز ضمن منظومات الرقابة الإلكترونية.