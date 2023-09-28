بالصور.. توافد كثيف على معرض الرياض للكتاب في أول يوم لافتتاحه

ومنذ الساعة الأولى لانطلاق المعرض، شرع الزوار في التجول بين الأجنحة المشاركة، وشراء الكتب، والكثيرون منهم توقفوا أمام أجهزة الخدمة الذاتية، للتعرف على مواقع دور النشر، ويتواجد في المعرض قرابة 32 جهازاً للخدمة الذاتية، التي توفر على الزوار الوقت والجهد في تحديد دور النشر، التي يستهدفونها، لا سيما مع العدد الكبير لدور النشر المشاركة في المعرض، الذي يتجاوز 1800 دار نشر، من 32 دولة.