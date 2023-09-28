بالصور.. توافد كثيف على معرض الرياض للكتاب في أول يوم لافتتاحه

ما أن يصل زائر معرض الرياض للكتاب إلى محيط جامعة الملك سعود في الرياض، على مسافة أكثر من كيلو ونصف متر من المكان، الذي يحتضن المعرض في حرم الجامعة، حتى يشعر بكثافة توافد الزوار على المعرض في أول أيام افتتاحه، اليوم (الخميس).
فعند هذا الموضع في محيط الجامعة، خصصت الجهة المنظمة حافلات مجانية تُقل الزوار إلى حرم الجامعة حيث المعرض، وعقب الهبوط من الحافلات، يركب الزوار عربات صغيرة تنقلهم من البوابة الرئيسية للمعرض إلى بوابات الدخول إلى الأجنحة المشاركة.
ومنذ الساعة الأولى لانطلاق المعرض، شرع الزوار في التجول بين الأجنحة المشاركة، وشراء الكتب، والكثيرون منهم توقفوا أمام أجهزة الخدمة الذاتية، للتعرف على مواقع دور النشر، ويتواجد في المعرض قرابة 32 جهازاً للخدمة الذاتية، التي توفر على الزوار الوقت والجهد في تحديد دور النشر، التي يستهدفونها، لا سيما مع العدد الكبير لدور النشر المشاركة في المعرض، الذي يتجاوز 1800 دار نشر، من 32 دولة.