"التعاون الإسلامي" تُدين بأشد العبارات الإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي

وحمّلت المنظمةُ الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار هذه الجرائم، مؤكدة أن الإفلات من العقاب وعدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ما تقترفه إسرائيل (قوة الاحتلال) من إرهاب منظم؛ قد شجعها على التمادي في جرائمها المستمرة، واحتلالها الاستعماري غير القانوني للأرض الفلسطينية، داعية في الوقت ذاته إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.