بالصور.. حضور لافت لمعرض الرياض للكتاب في الساعات الأولى لافتتاحه

شهد معرض الرياض للكتاب حضوراً لافتاً، في الساعات الأولى لافتتاحه، اليوم (الخميس)، وذلك خلافاً للتوقعات، حيث إن المعتاد في اليوم الأول لافتتاح المعرض، أن تحضر أعداد تتراوح بين متوسطة وفوق المتوسطة.
فرغم عدم موافقة اليوم للإجازة الأسبوعية، توافدت أعداد كبيرة من الزوار على المعرض، وشرعوا في التردد على دور النشر المشاركة، ومطالعة عناوين الكتب والاختيار من بينها.
ولاحظت "سبق" إقبالًا ملحوظًا من الزوار على ماكينات الخدمة الذاتية، عقب دخولهم من البوابات الرئيسية للمعرض، للبحث عن أماكن دور النشر، التي تتوافق مع اهتماماتهم الفكرية.
واختار عدد من الزوار الجلوس في الغرف المخصصة للقراءة بالمعرض، والقراءة في بعض الكتب التي اشتروها.