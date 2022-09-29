بالصور.. حضور لافت لمعرض الرياض للكتاب في الساعات الأولى لافتتاحه

شهد معرض الرياض للكتاب حضوراً لافتاً، في الساعات الأولى لافتتاحه، اليوم (الخميس)، وذلك خلافاً للتوقعات، حيث إن المعتاد في اليوم الأول لافتتاح المعرض، أن تحضر أعداد تتراوح بين متوسطة وفوق المتوسطة.