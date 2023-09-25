الشمس تشرق وتغرب بنفس موعدها.. "الزعاق" يوضح ما المقصود بـ"أسبوع التساوي"

وأضاف الزعاق "هذا الأسبوع يُسمّى أسبوع التساوي، ومعنى ذلك أن طول الليل مساوٍ لطول النهار على جميع المناطق، وأن الشمس تشرق وتغرب بنفس موعدها؛ تشرق من المشرق تماماً وتغرب من المغرب تماماً، أما على القطب الشمالي فستغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد ستة شهور وعلى القطب الجنوبي ستشرق الشمس ولن تغرب إلا بعد ستة شهور، فالنهار ستة شهور والليل ستة شهور.