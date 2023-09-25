الشمس تشرق وتغرب بنفس موعدها.. "الزعاق" يوضح ما المقصود بـ"أسبوع التساوي"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الليل والنهار يتقلبان بين الطول والقصر على جميع أنحاء العالم، ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء، فإن الليل مساو للنهار طوال أيام العام؛ بسبب كروية الأرض وميلان محور دوران الأرض حول نفسها، وحول الشمس.
وأضاف الزعاق "هذا الأسبوع يُسمّى أسبوع التساوي، ومعنى ذلك أن طول الليل مساوٍ لطول النهار على جميع المناطق، وأن الشمس تشرق وتغرب بنفس موعدها؛ تشرق من المشرق تماماً وتغرب من المغرب تماماً، أما على القطب الشمالي فستغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد ستة شهور وعلى القطب الجنوبي ستشرق الشمس ولن تغرب إلا بعد ستة شهور، فالنهار ستة شهور والليل ستة شهور.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، يوم الأربعاء سيتساوى طول الليل مع النهار في أغلب مناطق العالم، ومن الأسبوع المقبل يبدأ الليل يتغلب على النهار في الطول.