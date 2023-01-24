مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يفتتح المؤتمر العالمي السابع للعناية الحرجة

افتُتحت بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، فعاليات المؤتمر الدولي السابع للعناية الحرجة، تحت شعار "الوجه الجديد للرعاية المركزة"، وبمشاركة 60 متحدثًا من الأطباء العالميين المتخصصين في العناية الحرجة من داخل المملكة وخارجها، برعاية نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء بالمجموعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش؛ حيث تُقدم فيه أكثر من 80 محاضرة وحلقة نقاش وورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 38 ساعة تعليم طبي مستمر.
وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بكلمة لمديرة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة الدكتورة مها السبيعي، رحّبت في مستهلها بالخبراء المتحدثين والحضور واللجنة المنظمة، والشركات الراعية؛ مضيفة أن هذا المؤتمر يحظى بأهمية بالغة، كونه يشكل تظاهرة علمية كبيرة، تجمع أبرز الخبراء الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية، من أجل بحث مستجدات طب العناية المركزة، مضيفة أن المناقشات والأطروحات التي ستقدم خلال جلسات المؤتمر؛ ستسهم -بمشيئة الله- في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بأقسام العناية المركزة.
وأكدت د.مها أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب ستواصل نهجها في دعم منظومة التعليم والتدريب، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، واختتمت كلمتها باستعراض بعض إنجازات الأكاديمية؛ التي من أبرزها إطلاق 27 برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وتدريب أكثر من 2500 ممارس صحي؛ وذلك بالتعاون مع 18 جامعة محلية وعالمية، وكذلك إصدار 4 أعداد من مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة، بالإضافة إلى تخريج 330 من دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية مؤخرًا، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي التي بلغت مليونًا وخمسمائة ألف ريال.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا لفيلم مرئي عن أقسام العناية الحرجة، وأكبر مركز للقيادة والتحكم عن بُعد Tele ICU بالمجموعة، الحاصل على شهادة الرقم القياسي من موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية؛ وذلك بعدد 796 سريرًا لخدمة المرضى.
من جانبه قال الدكتور عبدالله المطيري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر في كلمته إن اللجنة بذلت جهدًا حثيثًا من أجل التحضير الجيد للمؤتمر، والاستعداد المبكر له؛ مما انعكس إيجابًا على ورش العمل وعلى المحتوى العلمي للمؤتمر بفضل مشاركة متحدثين على درجة عالية من الكفاءة والتميز والخبرات العلمية؛ حيث سيتيح ذلك فرصًا واسعة للتباحث العلمي، وتبادل الأفكار والرؤى، وتحديث معارف وتحسين كفاءة الكوادر الطبية العاملة في هذا التخصص الحيوي.
وفي ختام الحفل قام راعي الحفل البروفيسور عبدالله الحربش، بتكريم الشركات الراعية، وهي "فايزر، ميرك شارب- دوم، عبدالرحمن القصيبي" التي كان لها دور متميز في إنجاح هذا المؤتمر.. ثم تفضل بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تشارك فيه شركات عالمية متخصصة في تقنيات وأجهزة العناية الحرجة.