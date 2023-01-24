مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يفتتح المؤتمر العالمي السابع للعناية الحرجة

وأكدت د.مها أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب ستواصل نهجها في دعم منظومة التعليم والتدريب، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، واختتمت كلمتها باستعراض بعض إنجازات الأكاديمية؛ التي من أبرزها إطلاق 27 برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وتدريب أكثر من 2500 ممارس صحي؛ وذلك بالتعاون مع 18 جامعة محلية وعالمية، وكذلك إصدار 4 أعداد من مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة، بالإضافة إلى تخريج 330 من دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية مؤخرًا، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي التي بلغت مليونًا وخمسمائة ألف ريال.