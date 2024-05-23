"مجموعة هلا" تنجح في نيل ترخيص إطلاق "هلا للتمويل"

ونوّه بدور البنك المركزي السعودي والتزامه بدعم قطاع التمويل وتسهيل المعاملات المالية، وتحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعها؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع المستفيدين وأصحاب المصلحة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "هلا للتمويل" بدر الرميح: إن ما يميّزنا هو التطلع إلى خدمة شريحة جديدة، وتمكين التجار من تطوير عملهم باستخدام منصة كاملة متكاملة، وبالتالي توفير منظومة تربط العملاء والبائعين والموردين.