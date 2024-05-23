"مجموعة هلا" تنجح في نيل ترخيص إطلاق "هلا للتمويل"

حصلت مجموعة "هلا"، عبر إحدى شركاتها، على الرخصة من البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط التمويل وإطلاق "هلا للتمويل"، وذلك في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها.
وإضافة إلى منتج التمويل الجديد، توفّر "مجموعة هلا" جملة من خدمات التقنية المالية لمساعدة المستخدمين على إدارة وتنمية مشاريعهم بمنتجات تشمل المحفظة الإلكترونية، حلول الدفع كنقاط البيع، ونقاط البيع عبر الجوال، خدمة الكاشير ECR، بطاقات الدفع المسبق وإدارة النفقات؛ سعيًا منها لتحقيق رؤيتها لتصبح الشريك المالي المفضل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعد محطة شاملة للعملاء تساعدهم على إتمام أعمالهم من دون الحاجة إلى استخدام منصات متعددة، وقد بلغ عدد عملاء "مجموعة هلا" أكثر من 100.000 عميل، وبحجم تداولات على المنصة أكثر من 18 مليار ريال سعودي سنويًا.
وقال رئيس مجلس إدارة "مجموعة هلا" عصام النهدي: هذا الإنجاز يُعتبر خطوة نحو التطوير ويسهم في دعم عدد أكبر من المستخدمين، وفي تقديم حلول تقنية مالية شاملة للمنشآت المستهدفة، ويقرب "هلا" من تحقيق هدفها الرئيسي لتكون بنك المستقبل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب عن سعي "هلا" للمضي قدمًا لتحقيق تطلعات العملاء والإسهام في التنمية المالية المستدامة وتعظيم الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز التوسع الاقتصادي وتنوعه ونموه ضمن الرؤية الوطنية للمملكة 2030.
وأضاف أن إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يبلغ 1.226.804 منشآت، والتسهيلات المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تصل إلى 263 مليار ريال، وأشار إلى جهود المجموعة الحثيثة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة في هذه الشريحة عبر تنويع المنتجات التي تقدمها والدخول إلى أسواق وشرائح جديدة.
ونوّه بدور البنك المركزي السعودي والتزامه بدعم قطاع التمويل وتسهيل المعاملات المالية، وتحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعها؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع المستفيدين وأصحاب المصلحة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "هلا للتمويل" بدر الرميح: إن ما يميّزنا هو التطلع إلى خدمة شريحة جديدة، وتمكين التجار من تطوير عملهم باستخدام منصة كاملة متكاملة، وبالتالي توفير منظومة تربط العملاء والبائعين والموردين.
ولفت إلى أن تأييد وترخيص البنك المركزي السعودي لـ "هلا للتمويل" يأتي بناءً على قدرات "هلا للتمويل" التي تتيح إمكانية الحصول على تمويل بشكل سريع وسهل عبر تطبيق "هلا"، والحصول على الموافقة بوقت قياسي، حيث يستطيع المستفيدون استخدام الأموال من أجل شراء المخزون أو تعيين موظفين أو الاستثمار في التسويق.
تجدر الإشارة إلى أن "هلا" المنصة الرائدة في مجال التقنية المالية في المنطقة التي تقدّم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع حلول دفع رقمية لدعمها في إدارة مدفوعاتها الواردة والصادرة؛ وهي خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، ومنذ إنشائها في العام 2018، شهدت المجموعة نموًا وتوسعًا ملحوظًا، وتتطلع إلى التشارك والتكامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير مبادراتها المستقبلية.