"فلكيّة جدة" ترصد غداً اقتران القمر بكوكب المريخ

وبيّن أبو زاهرة؛ أن قطر كوكب المريخ يبلغ 6,790 كيلومتراً فقط، وقطر كوكب المشتري 140 ألف كيلومتر؛ ما يعني أنه يمكن اصطفاف أكثر من 20 كوكباً بحجم كوكب المريخ جنباً إلى جنب أمام كوكب المشتري، لذلك يبدو كوكب المشتري دائماً ساطعاً لأنه كبير جداً، مفيداً بأن المريخ يدور حول الشمس خارج مدار الأرض وتتغيّر المسافة بين الأرض والمريخ، ففي بعض الأحيان تكون الأرض والمريخ على الجانب نفسه من النظام الشمسي وقريبين من بعضهما، وفي بعض الأحيان على جانبَيْن متقابلَيْن من الشمس وبالتالي ظهر المريخ خافتاً.