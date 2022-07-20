لإحياء ذكرى ابنها.. تعرَّف على قصة "الترمس" الذي تحتفظ به الجدة "شريفة" منذ 30 عامًا!

وقالت المعمرة "أم يحيى" التي تجاوزت 100 عام وهي تحتضن بقوة وحنان ثلاجة الشاي "الترمس"، العائد لابنها الذي توفي قبل 30 عامًا، لكن وجع الفراق ظل نفسه، ولم يتغير: "أحبه منذ أن كان طالبًا في أول سنة يدرس، أضع له فيه الشاي، وهو يذهب ويعود به إلى أن انتهى من دراسته، وكبر وتوظف وأفلح عسكريًّا".